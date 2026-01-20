napoli
video suggerito
video suggerito

Terremoto a Napoli, scossa sul Vesuvio alle 6,51 di oggi: epicentro nel Gran Cono

Scossa di terremoto sul Vesuvio alle ore 6,51 del 20 gennaio. Epicentro nel Gran Cono.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
23 CONDIVISIONI
Il cratere del Vesuvio
Il cratere del Vesuvio

Una scossa di terremoto è stata registrata sul Vesuvio, questa mattina, martedì 20 gennaio, alle ore 6,51, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma ha avuto una magnitudo attualmente stimata di 1.6 e una profondità di circa 3 chilometri. L'epicentro è stato localizzato provvisoriamente nei pressi del Gran Cono, ad una profondità di circa 2,7 chilometri. A 5 km di distanza circa da Somma Vesuviana, Ottaviano, Massa di Somma e Sant'Anastasia. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Immagine

Le cause dei terremoti sul Vesuvio spiegate dall'Ingv

Sul Vesuvio, il vulcano a sud di Napoli che domina l'area costiera partenopea, sono frequenti le scosse di terremoto. La situazione è attentamente monitorata dagli scienziati e al momento non ci sono particolari preoccupazioni. Il Vesuvio è un vulcano attivo, ma in stato di quiescenza e in stato di allerta verde, quello più basso, della Protezione Civile. Non c'è alcun rischio di eruzione imminente, insomma. Allora cosa causa i terremoti nella zona? Secondo l'Ingv, le scosse sarebbero determinate dall'abbassamento della caldera, che sta collassando su se stessa, ossia a causa della subsidenza. Un fenomeno inverso rispetto a quello del bradisismo dei Campi Flegrei, che ha tra i suoi effetti, invece, l'innalzamento del suolo, ad una velocità attualmente stimata di circa 2,5 centimetri al mese, oltre ai terremoti.

L'Osservatorio Vesuviano ha spiegato che i terremoti che si registrano sul Vesuvio non sono assolutamente collegati ai Campi Flegrei. I due vulcani sarebbero, infatti, sistemi separati. Il Vesuvio è un complesso vulcanico composto dal Monte Somma, la caldera più antica, e dal Vesuvio vero e proprio, con il caratteristico Gran Cono, nato all'interno della caldera, dopo l’eruzione che distrusse Pompei nel 79 d.C. Dal 1944, dopo l'ultima eruzione, il vulcano è entrato in fase di quiescenza. Ad oggi si registra attività fumarolica e bassa sismicità. I terremoti avvengono quasi tutti a circa 1-2 chilometri di profondità. Il suolo sul Vesuvio si abbassa di circa 6 millimetri all'anno.

Attualità
Terremoti
23 CONDIVISIONI
Immagine
Prefetto di Napoli, arriva la proroga dal Viminale: Michele Di Bari resta in città
Prorogato l'incarico al rappresentante di Governo, Di Bari ha 67 anni
Piano sicurezza per il nuovo Lungomare di Napoli. Il prefetto Di Bari: "Contro criminalità e bancarelle abusive"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views