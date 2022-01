Terremoto a Napoli: scossa avvertita a Pozzuoli Una scossa di terremoto è stata avvertita questa sera, poco dopo le otto e mezza, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. La zona è quella dei Campi Flegrei.

A cura di Simona Buscaglia

Poco dopo le otto e mezza di questa sera è stata avvertita dalla popolazione di Pozzuoli, in provincia di Napoli, una scossa di terremoto. Interessa la zona dei Campi Flegrei e ha avuto una magnitudo di 2,3 nella scala Richter, a una profondità di 2,8 chilometri. La bassa profondità che contraddistingue, la maggior parte delle volte, i terremoti che si verificano nei Campi Flegrei, fa sì che siano molti gli abitanti a percepire la scossa, avvertita nella periferia occidentale di Napoli, anche a Posillipo, Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura.

Nessun danno a cose e persone

L'evento è stato avvertito in maniera distinta in tutto il capoluogo flegreo ed è stato preceduto da tre scosse di bassa intensità a partire dalle 19:56 tutte con epicentro nel vulcano Solfatara. A Pozzuoli è stata comunque allertata la Protezione Civile Locale e la Polizia Municipale, anche se al momento, secondo quanto riferito, non si registrano, fortunatamente, danni alle persone e alle cose.

Solo pochi giorni fa un'altra scossa nella stessa zona

Non si tratta però della prima scossa dell'anno. Anche se il 2022 è infatti appena iniziato, già lo scorso tre gennaio, quindi solo qualche giorno fa, si era avvertita una scossa di terremoto nella stessa zona, sempre a Pozzuoli e sempre ai Campi Flegrei. La scossa era stata meno intensa di quella di questa sera: infatti aveva una magnitudo 1.2 della scala Richter, e si era registrata questa volta la mattina, poco prima delle 7. La prima scossa dell'anno era stata avvertita distintamente tra gli abitanti di Pozzuoli e di Napoli. Le scosse che hanno interessato la zona dei Campi Flegrei si sono registrate anche a fine 2021: il 27 dicembre uno sciame sismico aveva infatti destato preoccupazione tra i cittadini.