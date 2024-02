Terremoto a Napoli, scossa all’alba di magnitudo 1.5 nei Campi Flegrei All’alba di oggi, giovedì 29 febbraio, terremoto nei Campi Flegrei: l’evento sismico è stato registrato alle ore 5.45 di magnitudo 1.5 della scala Richter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Brusco risveglio oggi, giovedì 29 febbraio, per molti residenti nell'area dei Campi Flegrei: all'alba, alle ore 5.45, una scossa di terremoto di magnitudo 1.5 della scala Richter è stata localizzata all'interno del vulcano Solfatara, a Pozzuoli, nella provincia di Napoli; come spesso accade nella caldera del supervulcano, l'evento sismico è stato accompagnato da un boato. La scossa di terremoto è stata avvertita non soltanto nella città flegrea, ma anche nella zona Ovest di Napoli, vista l'esigua profondità, soltanto 0,6 chilometri.

Sui social, il Comune di Pozzuoli ha comunicato l'evento sismico, invitando la cittadinanza a segnalare eventuali danni o problemi alla Polizia Municipale e a seguire i canali ufficiali dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) per seguire l'evoluzione del bradisismo, il fenomeno sismico che contraddistingue i Campi Flegrei. Scrive il Comune di Pozzuoli:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.5 ± 0,3 localizzata nel vulcano Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 05:45, ora locale, alla profondità di 0,6 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro