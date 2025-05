video suggerito

Terremoto a Napoli, scossa ai Campi Flegrei alle 22,03: epicentro Solfatara Terremoto alle 22,03 ai Campi Flegrei di magnitudo 1.9 a 2 chilometri di profondità con epicentro Solfatara. Avvertita anche ad Agnano e Bagnoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 22,03, nella zona dei Campi Flegrei, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato attualmente localizzato a circa 2 chilometri di profondità, con epicentro alla Solfatara. Attualmente è stata stimata una magnitudo 1.9, ma potrebbe essere ricalcolata nelle prossime ore.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione e segnalata nella zona di Pozzuoli, in via Artiaco e in via Solfatara, ad Agnano, in contrada Pisciarelli e alla fermata Cumana di Bagnoli verso Pozzuoli, nei quartieri occidentali di Napoli.

Il Comune di Pozzuoli: "Accompagnato da boato"

Il Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, ha pubblicato una nota:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.9 ± 0.3 localizzato nell’area della Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 22:03 ora locale (UTC 20.03) del 28/05/2025, alla profondità di 1,62 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400 Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.