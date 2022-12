Terremoto a Napoli, ai Campi Flegrei quattro scosse ravvicinate con epicentro Pozzuoli Quattro scosse di terremoto ravvicinate ai Campi Flegrei; la più intensa alle 21:17: magnitudo 2.1, epicentro a Pozzuoli, a 400 metri di profondità.

A cura di Nico Falco

Quattro scosse di terremoto, a distanza di pochi minuti, sono state registrate nella serata di oggi, 27 dicembre, con epicentro in mare all'altezza di Pozzuoli, in provincia di Napoli. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano le hanno localizzate in corrispondenza dell'Accademia Aeronautica e lungo via Napoli; la prima è stata di magnitudo molto bassa, così come la terza e la quarta, mentre la seconda è stata nettamente avvertita dalla popolazione anche per via della scarsa profondità ma non ha causato danni.

La prima scossa è stata registrata alle 21:03, con magnitudo 0.2 (con un errore di valutazione stimato di 0.3 in eccesso o in difetto) e con una profondità stimata di un chilometro. La seconda, quella avvertita dalla popolazione di Pozzuoli e del quartiere napoletano di Bagnoli, è stata registrata alle 21:17: magnitudo 2.1, profondità stimata di appena 400 metri; segnalazioni sono arrivate in particolar modo dai residenti che abitano ai piani più alti degli edifici, ma non si registrano danni né feriti.

La terza scossa, pochi minuti dopo: è stata registrata alle 21:40, con epicentro nella stessa area, magnitudo 0.2 e profondità di 300 metri. La quarta, infine, alle 21:44: magnitudo 0.5, profondità 0.6. Gli eventi sono con tutta probabilità attribuibili a uno sciame sismico, tipico dell'area, e non si esclude quindi che dopo le quattro già registrate possano essercene altre.

Leggi anche I terremoti nei Campi Flegrei sono aumentati e il suolo si sta sollevando più velocemente

Nel primo pomeriggio era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 2 con epicentro Pozzuoli, anche quella avvertita dalla popolazione: i sismografi l'hanno tracciata alle 13:56 e anche in quel caso l'epicentro è stato individuato ad una profondità molto bassa, a 300 metri dalla superficie.