Terremoto a Napoli, scossa con epicentro a Pozzuoli di magnitudo 2.0

A cura di Nico Falco

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio di oggi, 27 dicembre, nell'area flegrea, tra la periferia ovest di Napoli e l'immediata provincia. I sismografi l'hanno avvertita alle 13:56, localizzata con epicentro a Pozzuoli, ad appena 300 metri di profondità, con magnitudo 2.0. La scarsa profondità dell'epicentro ha fatto sì che, seppur non particolarmente potente, il terremoto sia stato distintamente avvertito dalla popolazione, in special modo ai piani alti delle abitazioni della zona. Non si segnalano feriti né danni.