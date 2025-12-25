Terremoto a Napoli a Natale, scossa sul Vesuvio di magnitudo 2.0 alle 5,54

Il cratere del Vesuvio

Terremoto sul Vesuvio questa mattina a Napoli. Una scossa di magnitudo attualmente stimata in 2.0 è stata registrata alle ore 5,54 di oggi, giovedì 25 dicembre 2025, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato molto superficiale, è avvenuto, infatti, alla profondità di meno di un chilometro, con epicentro al momento localizzato sul monte Somma, a circa 4 chilometri di distanza dai comuni di Somma Vesuviana e Ottaviano. Non si segnalano al momento danni a cose o persone.

La caldera del Vesuvio si sta abbassando

Il Vesuvio è un vulcano attualmente attivo, ma in stato di quiescenza e in stato di allerta verde, quello più basso, della Protezione Civile. Come ha spiegato più volte l'Osservatorio Vesuviano, i terremoti in questa zona sono causati dall'abbassamento della caldera, che sta collassando su se stessa, ossia a causa della subsidenza. Un fenomeno inverso rispetto a quello del bradisismo dei Campi Flegrei, che ha tra i suoi effetti, invece, l'innalzamento del suolo, ad una velocità attualmente stimata di circa 2,5 centimetri al mese, oltre ai terremoti.

L'Osservatorio Vesuviano ha spiegato che i terremoti che si registrano sul Vesuvio non sono assolutamente collegati ai Campi Flegrei. I due vulcani sarebbero, infatti, sistemi separati. Il Vesuvio è un complesso vulcanico composto dal Monte Somma, la caldera più antica, e dal Vesuvio vero e proprio, con il caratteristico Gran Cono, nato all'interno della caldera, dopo l’eruzione che distrusse Pompei nel 79 d.C. Dal 1944, dopo l'ultima eruzione, il vulcano è entrato in fase di quiescenza. Ad oggi si registra attività fumarolica e bassa sismicità. I terremoti avvengono quasi tutti a circa 1-2 chilometri di profondità. Il suolo sul Vesuvio si abbassa di circa 6 millimetri all'anno.