Terremoto a Cusano Mutri (Benevento), scossa di magnitudo 2.4 alle 19,45

A cura di Pierluigi Frattasi

Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a Cusano Mutri, in provincia di Benevento, oggi, martedì 11 febbraio 2025. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, attorno alle ore 19,45, con epicentro attualmente stimato due km a sud di Cusano Mutri, a circa 4 chilometri di profondità. A 31 km di distanza da Benevento e da Caserta. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione, ma, al momento, non si registrerebbero danni.

Sciame sismico ai Campi Flegrei

Proprio oggi ai Campi Flegrei si è registrato uno sciame sismico con almeno 8 scosse – 5 delle quali di magnitudo superiore a 1.00. Il sisma di maggiore intensità energetica è stato di magnitudo 1.8, che si sono registrate in uno stretto lasso di tempo concentrato in una manciata di minuti, tra le 16,50 e le 16,55. Per fortuna, non sono stati registrati danni né a cose né a persone. La situazione, anche in questo caso, è monitorata costantemente dall'Ingv.

Alla Camera, invece, nel corso di un evento, sono stati premiati diversi professionisti, tra i quali architetti, ingegneri, i geologi e i geometri che hanno risposto con grande impegno all'emergenza bradisismo nei Campi Flegrei. Inoltre, l'occasione è stata propizia per presentare un'iniziativa a cui sta lavorando l'intergruppo parlamentare che intende aggiornare il piano della Protezione Civile che disciplina l'emergenza da eruzione Vesuvio. Sulla vicenda è intervenuto il deputato Alessandro Caramiello, Presidente dell'intergruppo Sviluppo Sud, Aree Fragili e isole minori, organizzatore dell'appuntamento di concerto agli ordini professionali.