napoli
video suggerito
video suggerito

Terremoti su Vesuvio, Campi Flegrei e Irpinia: tre scosse nella notte in Campania

Tre terremoti distinti nella notte tra Vesuvio, Campi Flegrei ed Irpinia: tre scosse lievi. I tre sistemi non sono collegati tra loro.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Il Vesuvio visto dai Campi Flegrei
Il Vesuvio visto dai Campi Flegrei

Tre terremoti nella notte in Campania sul Vesuvio, ai Campi Flegrei e in Irpinia. Tre lievi scosse si son o registrata a distanza di poche ore l'una dall'altra. La maggiore è stata segnalata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nel Gran Cono del vulcano napoletano a poca distanza da Massa di Somma: magnitudo 1.7, quindi lieve, alle ore 3,10 di stanotte, a pochi metri di profondità.

Mentre alle ore 7,35 di questa mattina hanno tremato i Campi Flegrei, scossa di magnitudo 1.6 con epicentro alla Solfatara, a 2 chilometri di profondità. La scossa in Irpinia, invece, la prima delle tre, è avvenuta alle 23,44 di ieri sera, sabato 22 novembre, con epicentro a Melito Irpino e a 2 chilometri da Grotta Minarda. Un sisma di magnitudo 1.4, quindi anche questo lieve, ad una profondità di 19 chilometri. Ma l'attenzione è sempre alta in Irpinia, che ancora vive la memoria del terribile terremoto del 1980. Oggi, 23 novembre, Giorno della Memoria, ricorre il 45esimo anniversario.

La situazione su Vesuvio, Campi Flegrei e Irpinia

L'Osservatorio Vesuviano ha più volte spiegato che le tre zone non sono collegate tra loro. I sistemi vulcanici del Vesuvio e dei Campi Flegrei sono separati. Il Vesuvio al momento è in stato di allerta verde ed è considerato un vulcano in quiescenza. I terremoti sono dovuti al fatto che la caldera del Gran Cono si sta abbassando. Viceversa, i Campi Flegrei sono attivi, in stato di allerta gialla – soglia di attenzione – e i terremoti sono generati dall'alzamento del suolo dovuto al bradisismo. In Irpinia sono presenti una o più faglie ed i terremoti non sono di origine vulcanica. Ieri, ai Campi Flegrei, si era registrata una scossa di magnitudo 3.0.

Leggi anche
Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.4 alle 12,54 di oggi, epicentro a Bacoli
Il sisma della Solfatara
Il sisma della Solfatara

Osservatorio Vesuviano sul sisma dei Campi Flegrei: epicentro Solfatara

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli "l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 1.6 ± 0.3 localizzato nel comune di Pozzuoli, nei pressi di Via Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 07:35 ora locale (UTC ore 06:35 ) del 23/11/2025, alla profondità di 2,3 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro".

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

  • Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
  • Protezione Civile: 081/18894400

Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.

L’epicentro del terremoto ai Campi Flegrei
L’epicentro del terremoto ai Campi Flegrei
Attualità
Terremoti
0 CONDIVISIONI
Immagine
Napoli, ragazza pugnalata 7 volte sotto casa, preso l'ex compagno: era evaso per colpirla
La 25enne ricoverata in codice rosso. Sul posto i carabinieri, indagini per rintracciare il responsabile
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views