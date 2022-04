Terremoti Napoli, a marzo 2022 nei Campi Flegrei ci sono state 339 scosse Il bollettino mensile dell’Osservatorio Vesuviano sui Campi Flegrei riferisce di 339 terremoti durante il mese di marzo 2022.

A cura di Valerio Papadia

La caldera dei Campi Flegrei

È stato pubblicato il bollettino mensile dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv sui Campi Flegrei: sono 339 i terremoti che hanno attraversato la caldera dei Campi Flegrei – che va da Pozzuoli all'area occidentale di Napoli – nel mese di marzo del 2022. Dal 2005, il fenomeno del bradisismo, che caratterizza i Campi Flegrei, è in fase ascendente e il mese di marzo appena trascorso ha fatto registrare gli eventi sismici più intensi non soltanto degli ultimi 17 anni, ma addirittura dal 1985 ad oggi: prima il 16 marzo, con una scossa di magnitudo 3.5; poi il 29 marzo, con una scossa invece di magnitudo 3.6 della scala Richter.

Il suolo si solleva di 13 millimetri al mese

Dal bollettino mensile dell'Osservatorio Vesuviano relativo a marzo si evince anche che il suolo si sta sollevando di 13 millimetri al mese. Non vi è dunque alcuna variazione significativa rispetto a quanto già osservato a partire dal dicembre del 2021, quando il suolo ha cominciato a sollevarsi più velocemente. Una velocità di sollevamento simile a quella odierna si era già vista nel periodo che va dal settembre del 2020 al giugno del 2021. In totale, dal novembre del 2005, il suolo nei Campi Flegrei si è sollevato di 93,5 centimetri.

Le conclusioni dell'Osservatorio Vesuviano

La fase ascendente del bradisismo, come si è visto, ha portato a un aumento della frequenza e dell'intensità dei terremoti nei Campi Flegrei, generando anche preoccupazione tra coloro che vivono nella caldera. L'Osservatorio Vesuviano, però, in conclusione al bollettino mensile, invita a non lasciarsi andare ad allarmismi: "Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica sopra delineato – si legge – non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine".