Terremoti, Manfredi: “Lavoriamo a revisione piani d’evacuazione, ma dati non preoccupanti” Il sindaco Manfredi ha spiegato che il Comune di Napoli sta lavorando “alla revisione dei piani d’evacuazione”, ma anche che i dati “non sono preoccupanti”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Comune di Napoli sta lavorando "alla revisione dei piani d'evacuazione" per i cittadini: lo ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi, dopo la preoccupazione di molti cittadini in vista dello sciame sismico di questi giorni registrato soprattutto in zona Campi Flegrei. Tuttavia, "gli indicatori che ci vengono all'Ingv non sono preoccupanti", ha chiarito ancora una volta il primo cittadino partenopeo.

Nei giorni scorsi c'erano state anche polemiche dopo le affermazioni del vulcanologo e primo ricercatore dell’Ingv Giuseppe Mastrolorenzo su terremoti e rischio eruzione nella caldera dei Campi Flegrei e sullo stesso piano di evacuazione predisposto dalla Protezione Civile, definito "irrealistico" in una intervista rilasciata a Radio Radicale: affermazioni che non erano piaciute all'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che aveva parlato di "dichiarazioni espresse a titolo personale, come ricercatore al quale è garantita la libera espressione. L’Ingv non condivide né i toni né i contenuti delle sue interviste", come commentato a Fanpage.it dallo stesso istituto.

Sulla vicenda dei piani d'evacuazione, Manfredi ha spiegato che "come Comune di Napoli stiamo lavorando alla revisione dei piani d'evacuazione, ma voglio tranquillizzare i cittadini: è vero che c'è lo sciame sistemico che tutti avvertiamo ma gli indicatori che ci vengono all'Ingv non sono preoccupanti. Dobbiamo ricordare", ha proseguito Manfredi, "che la caldera dei Campi flegrei è una di quelle più monitorate al mondo e dunque se ci fossero delle situazioni di preoccupazione lo sapremmo nei tempi giusti.