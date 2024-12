video suggerito

Terremoti Campi Flegrei oggi: sciame sismico in corso dalle 3.47 di stanotte

A cura di Redazione Napoli

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei oggi giovedì 5 dicembre, a partire dalle 3-47-. Al momento, l'evento più energetico è stato registrato alle ore 4.46, ed è di magnitudo 1.7, avvertito distintamente dalla popolazione puteolana che segnala anche i consueti boati. Gli eventi non hanno causato danni a cose o persone.

A comunicare lo sciame sismico è l'Amministrazione comunale di Pozzuoli con una nota. E in effetti a consultare il sismografo posizionato alla Solfatara, nella fascia oraria notturna si possono chiaramente vedere numerose oscillazioni. – ce ne sono quattro che hanno picchi più alti – segnale inequivocabile dello sciame sismico di natura bradisismica. Dalle 4 del mattino in poi, fino ad ora (le ore 8.30) la situazione appare tranquilla, non sono state registrate ulteriori scosse.

È di qualche giorno fa la notizia di uno studio pubblicato dall'autorevole rivista scientifica Nature sull'attività sismica flegrea e rilanciato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanalogia (Ingv): tra gli elementi interessanti portati all'attenzione pubblica e della comunità scientifica, il collegamento tra velocità di sollevamento del suolo e probabilità di terremoti. In pratica più cresce la velocità di sollevamento, più aumenta la probabilità di terremoto anche nei mesi successivi. E non solo: lo studio porta dati interessanti secondo i quali adeguare gli edifici all'interno dei Campi Flegrei alle normative antisismiche, ridurrebbe di più del 70% il rischio in caso di terremoti.