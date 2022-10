Terra dei Fuochi, Papa Francesco chiama don Patriciello: “Ti sono vicino, vai avanti” Il prete anticamorra di Caivano ha raccontato di essere stato chiamato dal Santo Padre ad ora di pranzo: “Mi ha detto: vai avanti”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Ti sono vicino, prego per te, vai avanti…". Sono le parole che Papa Francesco ha rivolto a don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, impegnato da anni nella battaglia contro i roghi tossici di rifiuti nella Terra dei Fuochi. La telefonata del Santo Padre è arrivata a sorpresa oggi pomeriggio. A rivelarlo è lo stesso parroco, con un messaggio su Facebook: "Il mio telefono squilla. Numero sconosciuto. Pronto? Sono Papa Francesco…".

Mi ha detto: "vai avanti"

Don Patriciello è sotto scorta per essere stato più volte vittima di minacce per l'attività civica che svolge al Parco Verde di Caivano. Ma non si è mai arreso, battendosi per riscattare una terra martoriata dall'incendio continuo di rifiuti tossici, contro i fumi neri e acri che intossicano l'aria e la rendono irrespirabile soprattutto di notte, tanto da costringere migliaia di famiglie a vivere barricate in casa con le finestre chiuse. Da Papa Francesco don Patriciello oggi ha ricevuto "Parole di incoraggiamento – scrive il parroco su Facebook – La promessa e la richiesta di una preghiera. Si ravvivano la forza, la fede e la speranza. Grazie, Santo Padre".

Cosa ha provato quando ha sentito la voce del Sommo Pontefice al telefono? "Si può facilmente immaginare – racconta don Maurizio a Fanpage.it – Tu dici: pronto? E dall’altro lato senti quella voce inconfondibile dire: sono Papa Francesco. Si rimane senza parole…". La telefonata è arrivata ad ora di pranzo. Don Patriciello non ha mai dubitato che si trattasse di Francesco. Il Papa gli ha confermato la fiducia nel suo operato e l'ha spronato ad andare avanti. "Ho accolto la sua telefonata con grande gioia", ha ammesso il parroco di Caivano.