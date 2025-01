video suggerito

Terra dei Fuochi, la Corte Europea condanna l’Italia: “Rischi gravi, reali ed accertabili” La Cedu condanna l’Italia con sentenza definitiva, ma non accoglie tutti i ricorsi presentati da 41 persone e 5 associazioni. I rischi considerati “gravi ed accertabili” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia, con sentenza definitiva, per la Terra dei Fuochi, ordinando allo Stato di introdurre misure generali in grado di affrontare il fenomeno dell'inquinamento. Non tutti i ricorsi, presentati da 41 persone e 5 associazioni, sono stati accolti. Per i giudici è vero che vi sarebbe un rischio per la salute e la vita considerato "sufficientemente grave, reale ed accertabile", ma anche che non vi sarebbero "prove sufficienti di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità nell'affrontare la situazione della Terra dei Fuochi".

Secondo la Corte Europea dei Diritti Umani, inoltre:

Data l'ampiezza, la complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, per informare il pubblico in modo proattivo sui rischi potenziali o reali per la salute e sulle azioni intraprese per gestire tali rischi. Questo non è stato fatto. Anzi, alcune informazioni sono state coperte per lunghi periodi dal segreto di Stato.