Tentata rapina al Centro Commerciale Le Porte di Napoli: fidanzati salvati dai carabinieri I carabinieri erano appostati vicino e sono subito intervenuti. I due aggressori sono stati arrestati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Aggrediscono una coppietta nel parcheggio del centro commerciale "Le Porte di Napoli" di Afragola. Pugni e colpi violenti contro l'auto per costringere i due fidanzatini a cedere portafogli e cellulari. Ma il tentativo di rapina viene fermato dall'intervento provvidenziale dei carabinieri, appostati proprio nelle vicinanze e che vedono tutto. I militari dell'Arma entrano subito in azione, in soccorso dei due malcapitati fidanzati. Raggiungono i due rapinatori e li bloccano prima che questi riescano a fuggire. In manette per concorso in tentata rapina, un 29enne e un 35enne. I due, poi, sono stati portati in carcere.

I carabinieri erano appostati vicino e sono intervenuti

L'episodio è avvenuto stanotte nel parcheggio del centro commerciale. I carabinieri della stazione locale erano appostati poco distante proprio perché impegnati in una pattuglia notturna anti-rapina. Sono stati così in grado di intervenire tempestivamente. Secondo le prime ricostruzioni, i due rapinatori erano a bordo di un'auto monovolume. Avrebbero preso di mira una coppia di fidanzati che era in auto. I due aggressori hanno battuto con forza i pugni contro i finestrini. Volevano portafogli e cellulare. Le due vittime non hanno reagito.

I due aggressori arrestati

Quando i carabinieri hanno assistito alla scena sono intervenuti. Hanno raggiunto i due aggressori e li hanno bloccati prima che potessero fuggire. La loro auto è stata sequestrata. Stessa sorte per 4 cellulari e due attrezzi utilizzati verosimilmente per spaccare i vetri delle auto. Finiti in manette per concorso in tentata rapina, il 29enne e il 35enne sono stati portati in carcere. Continuano le indagini per verificare se siano state commesse rapine con le stesse modalità.