Tentata rapina a un distributore a Pozzuoli, ferito con due colpi di pistola il figlio del titolare Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha condannato duramente quanto accaduto: “Farò di tutto perché fatti del genere accadano ancora”.

È finito nel sangue un tentativo di rapina ai danni di un distributore di carburante a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 26 aprile: il figlio del titolare dell'esercizio commerciale è stato ferito con due colpi di pistola dai malviventi, che si sono poi dati alla fuga. I malviventi sono entrati in azione al distributore Ip in via Campi Flegrei: il figlio del titolare avrebbe però reagito alla rapina, scatenando l'ira dei malviventi, che hanno esploso due colpi di pistola contro di lui prima di dileguarsi.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale e quelli della Polizia di Stato, ai quali sono affidate le indagini per risalire all'identità dei malviventi.

La reazione del sindaco di Pozzuoli: "Fatto gravissimo"

Sulla vicenda è intervenuto Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, che su Facebook ha pubblicato un lungo post:

Quello che è accaduto oggi è gravissimo: una tentata rapina e una sparatoria in pieno giorno in un luogo affollato!!! Nonostante il presidio continuo del territorio da parte delle Forze dell'Ordine, questi balordi pensano di poter agire indisturbati e impuniti. Le Forze dell'Ordine sono già sulle loro tracce, e sono certo che presto i responsabili saranno assicurati alla giustizia .Io farò tutto quello che è di mia competenza e anche di più per impedire che questi episodi continuino ad accadere e per rendere Pozzuoli una città sicura per tutti noi

Il primo cittadino flegreo conclude manifestando la solidarietà di tutta l'amministrazione alla vittima e alla sua famiglia: