Tentano un furto in un negozio di Casoria: la telecamera li immortala, loro la distruggono

Un gruppo di sei persone ha tentato il colpo in un negozio di Casoria, ma alla vista di una telecamere di sorveglianza, l’hanno sfasciata e sono scappati.

I banditi al "lavoro" davanti al negozio di Casoria

Hanno tentato un furto in un negozio di elettronica di Casoria, nell'hinterland di Napoli, ma sono stati immortalati da una telecamera di sorveglianza esterna. E così, per cercare di farla franca, l'hanno sfasciata. Non è servito però per portare a termine il furto, perché non sono riusciti ad entrare nel negozio, e i residenti forse allarmati dal trambusto hanno lanciato l'allarme, facendo accorrere le forze dell'ordine. La banda, che dalle immagini sembrerebbe composta da almeno sei persone, è riuscita comunque a scappare: c'è apprensione ora in zona, per il timore che possano colpire altrove una volta calmatesi le acque. Le immagini del tentato colpo sono state inviate dal titolare del negozio al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra.

Dalle immagini, che risalgono alla notte di venerdì 19 giugno attorno alle 22.30 circa, si vede arrivare un'automobile, dalla quale scendono diverse persone a volto coperto e che, armati di attrezzi da scasso, tentano di forzare l'ingresso di un negozio di elettronica, nonostante il passaggio di varie automobili mentre sono, visibilmente "al lavoro". D'un tratto, uno dei banditi si accorge della presenza di una telecamera di videosorveglianza e, dopo una rapida "consultazione", fingono di andarsene per tornare dopo pochi minuti. Si rimettono così a scassinare l'ingresso, ma uno dei sei complessivamente inquadrati dalla videosorveglianza, riesce a sfasciare la videocamera. Non basterà però, perché di lì a poco, accortisi di non riuscire a forzare l'ingresso, il gruppo va via, mentre i vicini, allarmati dal trambusto, fanno accorrere le forze dell'ordine. La banda è così scappata, ma le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire al gruppo, ed evitare che possano colpire ancora.