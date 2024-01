Tentano un colpo in appartamento: scoperti dai poliziotti, provano a investirli con l’auto In quattro hanno tentato un colpo in un’abitazione di Soccavo, nella zona occidentale di Napoli. Scoperti, hanno travolto anche i poliziotti: arrestati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Hanno prima tentato un colpo in un'appartamento di Soccavo, nella zona occidentale di Napoli, poi hanno provato ad investire i poliziotti che li avevano scoperti. Alla fine però sono stati arrestati: si tratta di quattro persone, tutte di origine serba e di età tra i 27 ed i 37 anni, catturati dalla polizia di Caserta mentre cercavano di scappare a bordo della loro automobile: ora si trovano in carcere a Poggioreale, in attesa di rispondere di tentato furto in abitazione, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e tentato omicidio.

La vicenda è accaduta la scorsa notte, quando i quattro sono stati visti entrare all'interno di un'abitazione del quartiere di Soccavo: i poliziotti della squadra mobile di Caserta li stavano pedinando da poco prima, dopo aver sospettato che i quattro fossero in giro per tentare un colpo, e alla fine i sospetti si sono rivelati fondati. A quel punto, è scattato il coordinamento con la squadra mobile della Questura di Napoli: gli agenti sono intervenuti per bloccarli prima che mettessero a segno il colpo.

Ma a quel punto, i quattro hanno provato a scappare a bordo della propria automobile: nel farlo, alcuni poliziotti sono stati letteralmente travolti, riportando varie lesioni, fortunatamente lievi. Ma non è bastato neanche questo per scappare, perché alla fine sono stati catturati tutti e quattro. Gli agenti investiti sono stati portati in pronto soccorso per le ferite riportate, ma se la caveranno. I quattro ora dovranno rispondere di tentato furto in abitazione, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e tentato omicidio davanti all'autorità giudiziaria e sono stati portati, dopo l'identificazione, nella casa circondariale di Poggioreale.