Tentano la truffa dello specchietto, ma le vittime sono poliziotti: arrestati due malviventi Due agenti liberi dal servizio stavano percorrendo l’Asse Mediano quando i truffatori li hanno intercettati, simulando un incidente e pretendendo del denaro.

A cura di Valerio Papadia

È una delle truffe più diffuse e, purtroppo, spesso viene messa a segno dai malviventi. Stiamo parlando della cosiddetta truffa dello specchietto: si simula un incidente – in realtà mai avvenuto – e si pretendono dei soldi come risarcimento al malcapitato di turno. Questa volta, però, ai due malviventi che l'hanno tentata ai danni di due automobilisti nel Napoletano è andata male: le vittime designate erano infatti poliziotti liberi dal servizio, che non solo non sono caduti nella trappola, ma li hanno arrestati.

Questa notte, i due agenti stavano percorrendo l'Asse Mediano, in direzione di Caivano, quando dopo un sorpasso hanno udito un rumore provenire dal fianco di un'automobile: la vettura dietro di loro ha cominciato a lampeggiare e a suonare insistentemente il clacson. Gli agenti, seguiti dall'altra auto, si sono fermati dopo aver preso lo svincolo di Cardito e sono stati subito aggrediti verbalmente dagli occupanti dell'altra vettura, che hanno preteso dei soldi per un fantomatico danno riportato dalla loro vettura durante il sorpasso precedente.

I due malviventi arrestati dopo un breve inseguimento

A quel punto, i due poliziotti si sono qualificati, provocando la fuga dei truffatori: dopo un breve inseguimento, i due malviventi sono stati raggiunti e bloccati. Si tratta di due uomini, di 49 e 24 anni, che sono stati così arrestati per tentata truffa e resistenza a Pubblico Ufficiale; il 24enne è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per guida senza patente, avendo reiterato la violazione nel biennio.