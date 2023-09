Tentano di rubargli lo scooter, ma resiste: 16enne accoltellato tre volte al centro commerciale I Pini di Casoria Accoltellato all’addome per aver resistito a un tentativo di rapina. La vittima trasferita all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Tentano di rapinarlo dello scooter nel parcheggio del Centro Commerciale I Pini di Casoria, ma il ragazzo resiste e viene quindi accoltellato tre volte all'addome. Ferito un giovane di 16 anni. L'aggressione è avvenuta ieri sera, nel parco commerciale del comune della provincia di Napoli, che sorge sulla Strada Statale Sannitica 87. Immediato l'intervento dei carabinieri della locale compagnia e dell'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure mediche del caso. I due rapinatori, poi, si sono dati alla fuga.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare, sembra che il ragazzo, un 16enne, sia stato avvicinato da due persone a lui sconosciute all’interno del parcheggio del centro commerciale. Pare che i due avrebbero tentato di sottrarre lo scooter al giovane e al suo rifiuto lo avrebbero colpito tre volte all’addome con un oggetto contundente.

La vittima, dopo le prime cure mediche del caso, effettuate dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, è stata quindi trasferita all'ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore. Il 16enne non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.