Tenta la truffa dello specchietto con moglie incinta e figli, poi li abbandona in auto per fuggire: arrestato In manette è finito un uomo di 31 anni, sorpreso dalla Polizia Stradale ad Acerra, nella provincia di Napoli. Vistosi scoperto, l’uomo ha abbandonato moglie e figli, che si trovavano in auto con lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha tentato la classica truffa dello specchietto, portando in auto con sé anche la moglie incinta e i loro 4 figli; poi, quando è stato scoperto dalla polizia, ha abbandonato consorte e prole in auto e ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e arrestato. È accaduto sulla Strada Statale 162, nel territorio di Acerra, in provincia di Napoli: gli agenti della Polizia Stradale di Nola si sono imbattuti nel 31enne che, in una piazzola di sosta, stava discutendo con un'altra automobilista. Intuendo che il 31enne stesse per mettere a segno la cosiddetta truffa dello specchietto, gli agenti sono intervenuti, scatenando la reazione dell'uomo che, in tutta risposta, è salito in auto e si è dato alla fuga.

È nato così un inseguimento tra il 31enne e la polizia per le vie di Acerra, durante il quale l'uomo ha più volte speronato l'auto di servizio. Giunto a un incrocio, poi, il fuggitivo è uscito dalla vettura, abbandonando a bordo la moglie in gravidanza e i loro figli e proseguendo la fuga a piedi. Raggiunto dagli operatori, l'uomo è stato bloccato non senza difficoltà e poi arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Successivamente, i poliziotti sono ritornati sul luogo della tentata truffa e hanno raccolto la testimonianza dell'automobilista, che ha raccontato agli agenti di aver avvertito un rumore al veicolo e di essere stata inseguita e costretta a fermarsi dal 31enne, che le ha poi chiesto del denaro per fantomatici danni riportati dal suo veicolo dopo una inesistente collisione.