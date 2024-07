video suggerito

Truffa un’anziana e le ruba mille euro, per fuggire dà un testata a un parente della donna: 20enne arrestato È accaduto a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli. Il truffatore è stato riconosciuto e arrestato grazie a una telecamera posta all’esterno dell’abitazione dell’anziana vittima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Soprattutto in estate, quando gli anziani purtroppo vengono spesso lasciati da soli, si intensificano le truffe messe a segno da malviventi ai loro danni. L'ultima vicenda, in ordine di tempo, arriva da Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, dove una donna di 91 anni è stata truffata con la tecnica del finto corriere; fortunatamente, però, il malvivente, un ragazzo di 20 anni, è stato arrestato dai carabinieri.

L'anziana era già stata truffata in passato

La 91enne era già stata truffata in passato: erano riusciti a rubarle circa 10mila euro. Per questo, la figlia della donna ha fatto installare un sistema di videosorveglianza, con una telecamera puntata proprio sulla porta di casa dell'anziana e una notifica sul cellulare suo e del marito in caso di movimenti sospetti all'esterno dell'abitazione. Sistema che si è attivato nel pomeriggio di ieri, sabato 13 luglio, quando alla porta della 91enne, in corso Italia, bussa il 20enne che, con in testa un cappellino, si finge un corriere e inventa un finto pagamento.

L'anziana ci casca e racimola circa mille euro e li consegna al malvivente. Il sistema di protezione, però, funziona e, sui cellulari della figlia della 91enne e di suo marito arriva l'alert: c'è qualcuno di sospetto fuori casa della madre. La donna e suo marito, così, accorrono all'abitazione dell'anziana, che dista solo 200 metri, e intercettano il ragazzo proprio mentre sta uscendo dal palazzo: il malvivente dice di essere andato a trovare sua zia, poi, senza altre spiegazioni, spinge via la figlia della vittima e colpisce il marito con una testata in volto.

Leggi anche Agguato ai Quartieri Spagnoli in pieno giorno, 44enne ferito davanti alla sua abitazione

Mentre la donna chiama il 112, sul posto intervengono due carabinieri liberi dal servizio, che si trovavano poco distanti: il 20enne finisce proprio tra le braccia dei militari; nelle sue tasche, i soldi appena sottratti con l'inganno all'anziana. Il giovane, originario di Marano, è stato così arrestato per rapina aggravata e lesioni personali.