Tenta il suicidio sui binari della Circumflegrea: interrotta la linea tra Quarto e Soccavo per 4 ore Un tentato suicidio sventato sui binari della Circumflegrea: traffico in tilt, interrotta la tratta tra Quarto e Soccavo per oltre quattro ore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un tentato suicidio sui binari della Circumflegrea ha portato all'interruzione della tratta tra Quarto e Soccavo per l'intera mattinata: dalle 9 circa, infatti, per viaggiatori e pendolari, l'Ente Autonomo Volturno ha disposto un servizio navetta lungo la tratta interessata. La persona che ha tentato di lanciarsi sotto il treno è stata salvata: sul posto sono giunti vigili del fuoco e forze dell'ordine, oltre ovviamente a personale medico-sanitario a bordo di un'ambulanza. Forti invece i disagi alla circolazione, di fatto troncata a partire dalle 8.45 circa e ripristinata solo dopo le 13, considerando anche che la tratta in questione è particolarmente utilizzata da pendolari, studenti e lavoratori, che proprio nella fascia oraria del primo mattino è particolarmente affollata.

L'Ente Autonomo Volturno ha poi diffuso un comunicato stampa, in cui ha spiegato:

Causa tentato suicidio, la circolazione ferroviaria sulla linea Circumflegrea è interrotta tra le stazioni di Quarto e Soccavo.I treni in partenza da Montesanto limitano la corsa a Soccavo ed i treni in partenza da Licola limitano la corsa a Quarto. Sulla tratta interrotta sarà attivato a breve un servizio sostitutivo automobilistico a cura della ditta "Carnevale".

La situazione si è risolta solo dopo le 13, con il ripristino della circolazione. Non è la prima volta che la tratta viene interrotta per cause di forza maggiore: appena pochi giorni fa, il 17 febbraio, vi era stato un incidente tra le stazioni della Circumflegrea di Pianura e Pisani, dopo che un treno si era scontrato con un'automobile sul passaggio a livello di via Nino Rota. Anche in quell'occasione, furono diverse le ore di attesa prima del ripristino del servizio.