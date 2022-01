Tenta il suicidio e si getta di sotto in via Palizzi al Vomero: salvato dal 118 Un uomo ha tentato il suicidio lanciandosi nel vuoto in via Palizzi, quartiere Vomero, a Napoli: sul posto i sanitari del 118, che lo hanno salvato e lo ha trasportato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

L’intervento del 118 in via Palizzi (foto: Nessuno tocchi Ippocrate)

Una chiamata di soccorso insolita e molto difficile quella che l'equipaggio del 118 Ponticelli si è trovato a gestire nel pomeriggio di ieri, domenica 30 gennaio: i sanitari sono intervenuti in via Palizzi, strada panoramica del quartiere collinare del Vomero, a Napoli, dove un uomo aveva appena tentato il suicidio, gettandosi nel vuoto. Pochi minuti dopo la segnalazione, l'ambulanza è giunta sul posto, insieme ai vigili del fuoco: sanitari e pompieri si sono così calati fino a raggiungere l'uomo, che si trovava in una zona piena di arbusti al di sotto della sede stradale. Con non poche difficoltà, i sanitari hanno raggiunto l'uomo, lo hanno stabilizzato e gli hanno somministrato una terapia antidolorifica, per poi trasportarlo al Pronto Soccorso più vicino, dove è attualmente tenuto sotto osservazioni: da quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono giudicate buone

