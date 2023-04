Tenta di spacciare una banconota da 100 euro falsa, poi scappa cercando di investire la vittima Avrebbe prima spacciato una banconota falsa da 100 euro, poi la fuga: scoperto dalla vittima, avrebbe tentato di investirlo: accade a Sant’Anastasia (Napoli)

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prima ha tentato di spacciare una banconota falsa da 100 euro, poi è scappato tentando anche di investire la vittima, che lo aveva inseguito fin nel parcheggio. L'episodio, raccontato da Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, è stato anche ripreso da una telecamera di videosorveglianza esterna al locale dove è accaduta la vicenda, a Sant'Anastasia in provincia di Napoli. Lo stesso Borrelli ha poi diffuso in Rete le immagini di quanto accaduto.

Dalle immagini, si vede il presunto truffatore uscire dal locale e avvicinarsi alla propria vettura a passo svelto. A quel punto, escono la locale il proprietario ed altre persone: l'uomo, a quel punto, si allontana a gran velocità a bordo della propria automobile, tentando anche di investire il proprietario stesso, che aveva provato a fermarlo assieme ad altre persone. Fortunatamente, non si sono registrati feriti: l'uomo è comunque riuscito a scappare".

Secondo quanto spiegato da Borrelli, poco prima l'uomo avrebbe cercato di truffare il proprietario del locale rifilandogli una banconota da 100 euro, per poi allontanarsi. Scoperto e raggiunto nel parcheggio, quindi, si è dato alla fuga cercando anche di investire l'uomo. "Una follia assurda e insensata, questi criminali non si fermano davanti a nulla", ha commentato il deputato Borrelli, che ha diffuso il filmato in Rete, "sono pronti ad ammazzare anche per pochi euro. Abbiamo inviato il filmato alle autorità, nella speranza che il malfattore venga individuato e assicurato alla giustizia", ha aggiunto ancora Borrelli assieme ad Ines Barone, consigliere federale nazionale di Europa Verde.