Tenta di rapinare un negozio armato di martello: arrestato a Casagiove Ha tentato di rapinare un negozio di ottica con un martello: arrestato un 44enne a Casagiove, nel Casertano. Con sé aveva anche una roncola e un taglierino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il martello utilizzato durante la rapina

Tenta di rapinare un negozio armato di martello, ma viene fermato dai carabinieri: è accaduto a Casagiove, in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un 44enne in flagranza di reato, dopo che l'uomo ha tentato anche a scappare. Con lui aveva uno zaino contenente varie "armi", tra cui un taglierino ed una roncola. Arrestato per tentata rapina aggravata, si trova ora nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa di processo per direttissima da parte dell'autorità giudiziaria.

Tutto è accaduto nella mattina di oggi: l'uomo era entrato in un negozio di ottica di Casagiove, in provincia di Caserta, tirando fuori dallo zaino un martello con il quale ha minacciato i presenti, chiedendo che gli venisse consegnato l'incasso dell'attività commerciale. Qualcuno però è riuscito a chiamare il 112 e l'uomo, non riuscendo ad ottenere il bottino sperato, ha provato quindi a scappare per le vie limitrofe: ma l'arrivo dei carabinieri ha messo fine al suo tentativo di fuga.

L'uomo, risultato poi essere un 44enne di origine ucraina, aveva con sé uno zaino dove all'interno i carabinieri hanno trovato una roncola, un taglierino, il martello utilizzato poco prima ed altri attrezzi, tutti messo sotto sequestro. Per l'uomo, arrestato in flagranza di reato, è scattata l'accusa di tentata rapina aggravata ed è stato portato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, sempre nel Casertano, in attesa di giudizio per direttissima. Tanto spavento ma nessuna conseguenza per i presenti al momento della rapina.

Leggi anche Imprenditore casertano spacciava cocaina nel suo locale agli amici facoltosi: arrestato