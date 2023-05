Tenta di rapinare tre auto una dopo l’altra a Napoli, passanti lo fanno arrestare Un 24enne è stato arrestato in via Ferraris, nel centro di Napoli: ha aggredito tre automobilisti in successione per cercare di portar via loro l’automobile.

A cura di Nico Falco

Aveva tentato di rapinare tre automobili, una dopo l'altra: dopo la reazione della prima vittima era passato alla seconda, quindi alla terza. Scena notata da diversi passanti, che hanno allertato una pattuglia della polizia di passaggio. È successo nella mattinata di ieri, 30 aprile, lungo via Galileo Ferraris, nel centro di Napoli, a finire in manette un 24enne di origini marocchine.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli erano poco distanti quando sono stati avvicinati da alcuni cittadini, che hanno indicato loro il giovane in fuga; poco prima, hanno spiegato ai poliziotti, aveva tentato di rapinare un'automobile e aveva colpito la persona che era a bordo. Il 24enne è stato raggiunto e bloccato non senza difficoltà e, mentre erano in corso le procedure di identificazione, la vittima si è avvicinata e ha raccontato l'aggressione appena subìta: dopo aver tentato di aprire lo sportello, il giovane l'aveva colpita al volto ma lei aveva opposto resistenza ed era riuscita a metterlo in fuga.

Poco dopo sono arrivate altre due persone ed entrambe hanno raccontato una storia simile a quella già sentita: mentre si trovavano nel traffico, nella stessa zona, anche loro erano state aggredite da quel ragazzo, che aveva tentato di portar via loro l'automobile; di fronte alla reazione delle vittime aveva desistito e aveva quindi provato a rapinare un'altra vettura. Il giovane, identificato come R. H., irregolare sul suolo italiano, è stato arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.