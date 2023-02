Pugnala rider a piazza Garibaldi, ma il coltello colpisce lo zaino poi ferisce 4 vigili L’aggressione tra via Milano e piazza Garibaldi. L’uomo è fuggito inseguito dagli altri rider. Fermato dagli agenti della Polizia Locale, ne ha feriti 4.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Tenta di pugnalare un rider delle consegne a piazza Garibaldi, ma il coltello colpisce lo zaino con il cibo. È accaduto ieri sera a Napoli. Il rider si è salvato grazie allo zaino che il corriere aveva sulle spalle. L'aggressore, un cittadino extracomunitario, si è poi dato alla fuga, inseguito da altri rider che erano in zona, ed è stato bloccato nei pressi di via Bologna dagli agenti della Polizia Locale.

L'aggressore inseguito dai rider: ha ferito 4 vigili

Anche, qui, però, ha posto resistenza, e solo a fatica è stato fermato e portato al Comando di via De Giaxa, dove è stato denunciato a piede libero. Nel tragitto in auto, però, ha continuato a scalciare e dimenarsi, colpendo a calci e testate i vigili e ferendone quattro. L'aggressore poi si è sentito male ed è stato portato all'Ospedale Cardarelli. Anche i due agenti della municipale sono andati al Cardarelli per essere refertati. Per due agenti 2 giorni di prognosi, per un terzo agente ferito 3 giorni di prognosi e per una agente 5 giorni.

Trasportato poi al Cardarelli per un malore

A piazza Garibaldi erano presenti due pattuglie della polizia municipale al momento dei fatti. Il rider, secondo le prime ricostruzioni, era fermo tra via Milano e piazza Garibaldi, quando si è avvicinato l'aggressore che senza motivo gli ha scagliato un fendente alle spalle, ma siccome il corriere aveva lo zaino sulle spalle, ha colpito questo. A quel punto l'aggressore ha cominciato a fuggire e si è spostato verso via Bologna, percorrendo marciapiedi lato Bar Mexico, inseguito dagli altri rider. Sono intervenuti gli agenti di polizia locale che hanno cercato di ammanettarlo non senza difficoltà. L'hanno messo in auto ma qui ha dato testate e calci ai vigili ed è stato poi portato al Comando. Qui, ha continuato a dare in escandescenze. Quindi, il fermato non si è sentito bene, ed è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale Cardarelli. Due agenti coinvolti nella colluttazione al Cardarelli per farsi refertaere.

Csa: "Più forze dell'ordine a piazza Garibaldi"

Sulla vicenda interviene il sindacato Csa: