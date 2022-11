Tenta di lanciarsi da un ponte della Domiziana: salvata dalla polizia Tenta di lanciarsi da un ponte della Domiziana: salvata in extremis dalla polizia di Casapesenna giunta sul posto pochi minuti prima.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una giovane è stata salvata dalla polizia poco prima che si suicidasse lanciandosi da un cavalcavia lungo la Domiziana, nel Casertano. La donna sta bene: è stata affidata al personale medico-sanitario del 118 e portata in ospedale per le cure del caso. La vicenda è accaduta nella serata di ieri, nei pressi di un cavalcavia nella zona di Ischitella lungo la strada statale 7 Quater Domiziana, poco distante da Castel Volturno. Ignote le cause che abbiano portato la giovane a tentare il gesto estremo: fondamentale l'intervento dei poliziotti che ha evitato che la donna morisse cadendo nel vuoto.

Tutto è avvenuto in pochi minuti: ieri sera, mercoledì 23 novembre, la donna si è fermata in una piazzola di sosta nei pressi di un cavalcavia nella zona di Ischitella, componendo il numero del 113 e annunciando l'intenzione di suicidarsi. Poco dopo è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato dalla stazione di Casapesenna che ha trovato la donna in stato confusionale, con in mano il cellulare e già protesa verso il guardrail. A quel punto, hanno iniziato a dialogare con lei per distrarla dai suoi intenti suicidi. Improvvisamente però la donna ha provato con uno scatto repentino a togliersi la vita, scavalcando velocemente la parte alta della barriera che divide la strada dal vuoto: a quel punto, i poliziotti l'hanno letteralmente afferrata al volo prima che precipitasse di sotto. Dopo averla calmata, l'hanno così affidata alle cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto che l'hanno soccorsa e poi, dopo averla ulteriormente tranquillizzata, l'hanno portata al più vicino presidio ospedaliero per le cure del caso.