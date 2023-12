Tenta di lanciarsi da un dirupo, 24enne salvata dai pompieri per un caso fortuito: erano lì per un’esercitazione È accaduto sulle montagne di Montella, nella provincia di Avellino: la giovane aveva lasciato anche un biglietto d’addio in auto. Affidata al 118, la 24enne è stato poi portata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un caso fortuito, una coincidenza provvidenziale, hanno salvato oggi, giovedì 21 dicembre, una ragazza di 24 anni dal suicidio. La giovane – residente nella provincia di Salerno – quest'oggi si è recata sulle montagne di Montella, nella provincia di Avellino, intenzionata a gettarsi da uno strapiombo.

Per sua fortuna, però, proprio nelle vicinanze, in località "Ripa della Falconara", un gruppo di vigili del fuoco del Nucleo Speleo Alpino Fluviale era impegnato in attività di esercitazione. I pompieri, una volta notata la scena, hanno capito subito cosa stesse accadendo e si sono precipitati sul posto, riuscendo a portare in salvo la 24enne un attimo prima che mettesse in pratica il suo intento di togliersi la vita.

La ragazza aveva lasciato un biglietto di addio

A riprova delle chiare intenzioni della ragazza, nella sua auto, parcheggiata non molto distante dallo strapiombo, è stato trovato un biglietto di addio. La giovane, dopo il salvataggio, è stata affidata ai sanitari del 118 – giunti nel frattempo sul posto – che l'hanno trasportata all'ospedale Criscuoli-Frieri di Sant'Angelo dei Lombardi per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Montella per i rilievi di sorta.