Tenta di entrare in casa di una donna a Pianura: non era la prima volta, arrestato un 50enne

Immagine di repertorio

Momenti di tensione nella serata di ieri, sabato 4 ottobre, a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per atti persecutori. Nella fattispecie, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un'abitazione del quartiere dopo una nota pervenuta alla Sala Operativa.

L'uomo aveva già tentato di entrare in casa della donna in passato

Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da una donna che, indicando un uomo, ha raccontato che, poco prima, lo stesso aveva tentato di entrare in casa, come era già avvenuto in precedenti occasioni. Alla vista dei poliziotti, in quei frangenti, l'uomo ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operatori di polizia, che, al termine delle operazioni, lo hanno tratto in arresto per atti persecutori.