Temporali a Napoli a Ferragosto, il Comune chiude le spiagge pubbliche

Immagine di repertorio

Si prospetta un Ferragosto all'insegna del maltempo in Campania, dal momento che la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo di colore giallo tra le 12 e la mezzanotte di venerdì 15 agosto. Così, in previsione dei fenomeni meteorologici attesi, il Comune di Napoli ha deciso non soltanto di chiudere i parchi cittadini e l'Arenile di Bagnoli, ma ha optato anche per la chiusura delle spiagge pubbliche. "È stato diramato un Avviso di allerta meteo regionale – si legge in una nota dell'amministrazione comunale – per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 12.00 alle ore 23.59 di domani, venerdì 15 agosto. Saranno chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli. Sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine".

Stando al bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Campania per Ferragosto, nella giornata di domani sono previste precipitazioni repentine e intense, anche a carattere di temporale; previsti anche fulmini e forti raffiche di vento. La Protezione Civile regionale, nel bollettino, prosegue: "Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso".