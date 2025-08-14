napoli
Allerta meteo a Ferragosto su tutta la Campania: temporali improvvisi, grandine e fulmini

Previsto maltempo con rovesci improvvisi tra le 12 e le 23.59 di domani, venerdì 15 agosto.
A cura di Redazione Meteo
Ferragosto 2025 col maltempo in Campania: la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido per la giornata di ferragosto su tutto il territorio. «Le precipitazioni – si legge nella nota del centro meteo – saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità sul nostro territorio in particolare tra le 12 e le 23.59 di domani, venerdì 15 agosto. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento».

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Campania
Cronaca
napoli
