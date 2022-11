Temporale nel Salernitano, allagata una casa di riposo: 35 persone evacuate con il gommone Tanti disagi a causa del maltempo nel Salernitano: a Roccapiemonte una casa di riposo è stata evacuata con il gommone dai vigili del fuoco.

A cura di Valerio Papadia

La Campania fa i conti con i danni e i disagi provocati dal maltempo che si è abbattuto su gran parte del territorio regionale nella giornata odierna, venerdì 4 novembre. Particolarmente colpita la provincia di Salerno: per tante ore, la superstrada Avellino-Salerno è stata chiusa, provocando forti disagi alla circolazione automobilistica. Roccapiemonte, cittadina dell'Agro-Nocerino-Sarnese, è stata invece invasa da un mare di acqua e fango: qui, i vigili del fuoco, servendosi di un gommone, hanno dovuto evacuare una casa di riposo, mettendo in salvo i 35 ospiti.

L'ordinanza di evacuazione del sindaco di Roccapiemonte

L'evacuazione della casa di riposo è stata decisa, con apposita ordinanza, dal sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano. "In data 04.11.2022, a causa delle avverse condizioni metereologiche – spiega il primo cittadino – si è verificato la rottura dell’argine del torrente Solofrana all’altezza di via della Fratellanza intersezione con Via Cristoforo Pentagna (ricadente nel Comune di Castel San Giorgio), la quale ha provocato l’allagamento di un fondo privato e dell’adiacente Casa di Riposo per anziani denominata Domus de Maria".

A Ercolano crolla un muro dello stadio

Disagi anche nella provincia di Napoli. A Ercolano, ad esempio, il violento nubifragio di oggi ha provocato il crollo di parte di un muro dello stadio Raffaele Solaro: il fango e i detriti hanno invaso la carreggiata, in via Doglie. Sul posto le forze dell'ordine, che si sono messe al lavoro per liberare la strada dai detriti e agevolare la circolazione automobilistica, che è andata in tilt in tutta la zona.