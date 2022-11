Maltempo, a Ercolano cede una parte dello stadio: fango e detriti bloccano la carreggiata Bomba d’acqua sulla Campania, a Ercolano crolla una parte del muro di contenimento dello stadio. Fango e detriti su via Doglie, traffico in tilt.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il crollo allo Stadio Solaro di Ercolano. Foto / Fanpage.it

Il maltempo continua a far danni in Campania: la bomba d'acqua caduta sulla piana Vesuviana ha provocato anche il crollo di una parte dello stadio Raffaele Solaro di Ercolano, sul lato che affaccia su via Doglie. Si tratta del cedimento di una parte del muro che delimita l'impianto: lo squarcio è stato tale che dalla strada si vedono anche gli spogliatoi, che si trovano proprio su quella parte della strada. Fango e detriti hanno poi invaso via Doglie, anche a causa del dislivello tra il terreno di gioco e la strada urbana. Come risultato, la via è chiusa al traffico, mentre si cerca di contare i danni.

Sul posto le forze dell'ordine: viabilità al momento in tilt lungo via Doglie, la strada che costeggiando la parte nord dello stadio Raffaele Solaro collega via Emilio Bossa dove si trova anche la fermata della Circumvesuviana di Ercolano – Miglio d'Oro al centro storico, con Corso Italia e via Alessandro Rossi al momento raggiungibili solo attraverso il corso Resina e via Guglielmo Marconi. Inaccessibili al momento anche alcuni parchi condominiali il cui accesso si trova proprio lungo via Doglie: uno di questi si trova esattamente di fronte al cedimento strutturale. Ma allagamenti si sono registrati un po' ovunque: anche la zona di Pugliano ha fatto registrare allagamenti, mentre il casello autostradale di Ercolano Scavi dell'A3 Napoli-Salerno è stato chiuso proprio a causa delle forti pioggie. Allagamenti anche nelle vicine Portici e San Sebastiano al Vesuvio, dove fiumi d'acqua si sono formati lungo le strade a causa dell'intasamento dei canali di scolo delle acque piovane. E la situazione non accenna a migliorare, con il rinnovo dell'allerta meteo.