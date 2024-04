Non paga l’affitto e deve andarsene, ma prima prova a rubare i mobili: arrestato

video suggerito

Stava portando via l'arredamento dalla casa in cui viveva in affitto: mobilio che apparteneva però al proprietario dell'appartamento, e non a lui. I carabinieri lo hanno fermato in flagranza di reato mentre ne stava smontando diverse parti caricandole in auto, e dunque arrestato per appropriazione indebita. La vicenda è accaduta a Caserta: protagonista un 50enne originario del posto, già noto alle forze dell'ordine, che viveva in affitto nell'appartamento di un 64enne che a sua volta abita nello stesso edificio, ad un piano superiore.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 50enne aveva iniziato a portare via l'arredamento del proprietario, caricandolo nella sua Fiat Punto. Proprio il 64enne ha richiesto l'intervento dei carabinieri, per denunciare l'uomo che viveva in affitto da pochi mesi nell'appartamento, e che era anche non in regola con il pagamento dell'affitto stesso. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre stava caricando diverse parti già smontate dell'arredo. Ma all'interno mancavano già diversi pezzi che l'uomo aveva già fatto "sparire": un danno di circa 7mila euro, come quantificato al termine dei controlli. Sequestrati anche una serie di attrezzi utilizzati per smontare i mobili: a nulla è servito il tentativo dell'uomo di non far entrare i carabinieri. Identificato e denunciato per appropriazione indebita, l'uomo è risultato anche già noto alle forze dell'ordine, ed è stato infine arrestato per poi essere portato ai domiciliari.