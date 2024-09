video suggerito

Temperature in calo ma ancora sopra i 30: dal 10 settembre l'autunno su Napoli e Campania Temperature in lieve calo, ma ancora sopra i valori medi del periodo. Giovedì 5 settembre rischio temporali in tutta la Campania. Dal 10 arriva l'autunno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Temperature in calo ma ancora sopra i 30 gradi, nuvolosità in aumento e quadro meteorologico incerto. Queste le previsioni per la prima settimana di settembre su Napoli e Campania, dopo il caldo afoso dei giorni scorsi che aveva "prolungato" ulteriormente un'estate che a tratti è sembrata infinita. Sliding doors meteorologiche previste per giovedì 5 settembre, quando sono previsti forti temporali su tutta la Campania: non sono escluse eventuali allerte meteo della Protezione Civile regionale, ma il quadro completo si avrà nei prossimi giorni, con i modelli più aggiornati.

Ma quella di giovedì sarà solo una parentesi, perché per il resto della settimana, oltre al sole che continuerà a farla da padrone, anche le temperature resteranno sopra i 30 gradi, anche se i 37-38 gradi percepiti nei giorni scorsi saranno (fortunatamente) soltanto un ricordo. Ma fino al 10 settembre, i valori resteranno ancora ben al di sopra delle medie stagionali, come ha spiegato a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, in una intervista al nostro giornale.

Avremo queste temperature ancora sopra le medie stagionali almeno fino al 10 settembre. Tra l'altro, alternate a sere con bruschi cali e possibili acquazzoni come già visti in questi giorni.

Inoltre, ha spiegato ancora il professor Adriano Mazzarella, "avremo ancora un elevato rischio di trombe d'aria, dovute al caldo che il mare accumula durante il giorno e ai vortici freddi che arrivano al pomeriggio, con tutti i relativi problemi ad essi dovuti". Fenomeni che si sono già visti, nei giorni scorsi, soprattutto nelle zone marine del Cilento.