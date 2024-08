video suggerito

Meteo Napoli e Campania, le previsioni: “Ancora caldo fino al 10 settembre, rischio trombe d’aria” Non si placa l’estate torrida in Campania: fino al 10 settembre, temperature ancora elevate. Il professor Mazzarella: “È l’agosto più caldo di sempre” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Intervista a Adriano Mazzarella Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Non si arresta il caldo torrido su Napoli e la Campania: fino al 10 settembre, l'anticiclone africano che "spinge" sulla Penisola continuerà a portare la colonnina di Mercurio verso l'alto, prolungando l'estate fino ad arrivare a ridosso dell'equinozio di autunno. Del resto, già in questo fine settimana è previsto bollino giallo per ondate di calore, e punte di 37 gradi percepiti nelle ore più calde. Un'estate, insomma, prolungata. Lo ha spiegato a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, spesso ospite della nostra redazione. "Si tratta dell'agosto più caldo di sempre", ha spiegato il professor Mazzarella, "dove sono stati raggiunti i 33 gradi di media. Il primato precedenti risaliva ad agosto 1947 e agosto 1950, con una media di 32.7 gradi".

Professore, ma quindi quest'estate durerà ancora a lungo?

Sì, avremo queste temperature ancora sopra le medie stagionali almeno fino al 10 settembre. Tra l'altro, alternate a sere con bruschi cali e possibili acquazzoni come già visti in questi giorni. Inoltre, avremo ancora un elevato rischio di trombe d'aria, dovute al caldo che il mare accumula durante il giorno e ai vortici freddi che arrivano al pomeriggio, con tutti i relativi problemi del caso.

Insomma, il cambiamento climatico continua a farsi sentire..

Abbiamo registrato un agosto che ha già fatto registrare il record di valori medi: nel 1947 ed 1950 si era raggiunto il massimo con 32.7 gradi di media, quest'anno siamo a 33 gradi. E questo è un ulteriore problema meteorologico per la Campania. Le zone più a "rischio" per trombe d'aria sono quelle ai piedi dei monti, le cosiddette zone di pedemontana, dove i fenomeni possono svilupparsi anche con forte intensità.

Che autunno ci attende invece?

Astronomicamente parlando, l'equinozio d'autunno è previsto per il 22 settembre, ma meteorologicamente parlando sarà un mese a due facce. Fino al 10 settembre, continuerà il caldo torrido. Poi bisognerà capire come si evolveranno i quadri climatici attuali, ma al momento tutto lascia credere che si alterneranno giornate con temperature elevate ad altre con pioggia e freddo. L'autunno caratterizzato da clima mite è in pratica un ricordo.