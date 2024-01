Tavolini abusivi e cibo non tracciabile: attività a Largo Maradona multata per 23mila euro Le proprietarie di un’attività di ristorazione dei Quartieri Spagnoli sono state denunciate e sanzionate per 23mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

I tavolini e le sedie erano abusivi, le insegne non erano state autorizzate e, pronti per la vendita, c'erano decine di chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità: è quello che hanno appurato i carabinieri ispezionando un'attività di ristorazione a ridosso del murale di Maradona, in via Emanuele De Deo, nella zona dei Quartieri Spagnoli. L'operazione è stata svolta dai militari della compagnia Centro con i colleghi del Nil e del Nas e con gli agenti della Polizia Locale e fa parte di un servizio a largo raggio volto al controllo sul rispetto delle norme in materia di lavoro e salute che proseguirà anche nei prossimi giorni.

Sotto chiave sono finiti 40 chili di prodotti da forno per i quali non è stato possibile riscontrare le informazioni di tracciabilità, ovvero le indicazioni sulla conservazione, sulla preparazione e sugli ingredienti utilizzati e sulla provenienza di questi. I carabinieri hanno inoltre accertato che i dipendenti non risultavano avere effettuato la visita medico legale obbligatoria per legge.

Proseguendo col controllo, diversi illeciti sono stati riscontrati sul piano amministrativo riguardanti l'area esterna dell'attività commerciale, ampia 12 metri quadrati, che è risultata totalmente abusiva: tavolini e sedie erano stati posizionati sul suolo pubblico senza alcuna autorizzazione, così come le tende da sole. E non c'era stato nessun permesso nemmeno per le insegne pubblicitarie. Le due proprietarie dell'attività sono state denunciate e nei loro confronti sono state emesse sanzioni per quasi 23mila euro.