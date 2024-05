video suggerito

Tavolini abusivi, bar multati tra piazza Cavour e via Costantinopoli: dovranno pagare 15mila euro di arretrati La Polizia Locale ha controllato i tavolini di bar, caffetterie e ristoranti tra piazza Cavour e via Costantinopoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Blitz della Polizia Locale a piazza Cavour e in via Costantinopoli contro i tavolini selvaggi di bar, caffetterie e ristoranti. Raffica di multe per occupazione abusiva di suolo pubblico. Nel mirino dei caschi bianchi 4 locali che si trovano nella zona del centro storico di Napoli. Oltre alle sanzioni, dovranno pagare anche gli arretrati del canone unico patrimoniale non versato, pari a circa 15mila euro.

I controlli della Polizia Locale

L'operazione è stata condotta dagli agenti della Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Municipale, guidata dal Comandante Gaetano Frattini. I caschi bianchi hanno condotto una grossa operazione di controllo degli esercizi pubblici insistenti nella zona di piazza Cavour e via Costantinopoli. Nel corso dei controlli gli agenti hanno riscontrato numerose irregolarità in materia di occupazioni di suolo pubblico.

Nello specifico, i titolari di tre attività sono stati sorpresi ad occupare suolo pubblico sprovvisti di alcun titolo autorizzativo. Mentre un quarto soggetto occupava in maniera eccedente rispetto al titolo concessorio. A questo punto, gli agenti non hanno potuto far altro che sanzionare i titolari. Tutti e quattro i soggetti sono stati verbalizzati ai sensi dell’articolo 20 del Codice della strada. Non solo, perché sono stati anche segnalati ai competenti uffici del Comune di Napoli per il recupero del canone unico patrimoniale che non era stato versato. Per un totale di 15 mila euro circa.

Si tratta del secondo blitz in poche settimane nella zona. Solo pochi giorni fa, i caschi bianchi erano stati in via Costantinopoli e nella zona dei Decumani, dove avevano elevato altre sanzioni. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane.