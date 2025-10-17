Tanti rifiuti da riempire due piscine, ci vorrebbero 600 camion per smaltirli: scoperta discarica a Varcaturo

Una enorme quantità di rifiuti è stata scoperta dai carabinieri in un’area di 1.500 metri quadrati a Varcaturo, frazione di Giugliano, nel Napoletano. Un uomo è stato arrestato, mentre sua figlia è stata denunciata.

Davvero impressionante la discarica abusiva scoperta dai carabinieri a Varcaturo, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli, in un'area di 1.500 metri quadrati: una quantità di rifiuti che avrebbe potuto riempire due piscine olimpioniche e che renderebbe necessario l'impiego di 600 camion per essere smaltita. Il blitz dei carabinieri della stazione di Giugliano e di quelli del Nucleo Forestale di Pozzuoli ha portato all'arresto di un uomo, responsabile dell'area, che è stato sottoposto ai domiciliari per gestione illecita di rifiuti, mentre sua figlia è stata denunciata a piede libero per abbandono di rifiuti pericolosi. Nella fattispecie, sul terreno, senza che vi fosse alcun filtro per la percolazione nelle falde, erano accatastati circa 4.500 metri cubi di rifiuti: imbarcazioni in disuso, plastica, metalli, parti meccaniche e materiali edili pericolosi.

Una seconda discarica scoperta in un deposito vicino al terreno

Le verifiche dei militari dell'Arma, poi, sono state estese anche a un vicino deposito nautico, riconducibile all'uomo e a sua figlia, all'interno del quale è stata rinvenuta una seconda discarica abusiva, contenente altri rifiuti, anche pericolosi. Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro l'intera area; proseguono le indagini per accertare la provenienza dei rifiuti illeciti e per fare piena luce sulla vicenda.