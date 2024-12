video suggerito

Tangenziale Napoli, si fermano per incidente e sono investiti da auto in corsa: 2 feriti in ospedale Incidente stradale in Tangenziale a Napoli sul viadotto Fontanelle, prima dell'uscita Capodimonte in direzione Corso Malta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Si fermano per un tamponamento, escono dall'auto, ma sono investiti da un'altra vettura che sopraggiunge da dietro. Due persone ferite in ospedale: si tratterebbe di un uomo e di una donna. Violento incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli oggi pomeriggio, mercoledì 4 dicembre 2024. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Napoli e il personale della Tangenziale. Secondo le prime ricostruzioni, a quanto apprende Fanpage.it, il sinistro sarebbe avvenuto sul viadotto Fontanelle, prima dell'uscita Capodimonte in direzione Corso Malta.

I due automobilisti erano scesi dalle vetture per un tamponamento

Inizialmente si sarebbe verificato un tamponamento tra due vetture, guidate rispettivamente da un uomo e da una donna. Le due persone si sarebbero, allora, fermate per constatare i danni e sarebbero scese dalle rispettive auto. Mentre erano ferme sulla corsia di emergenza per valutare la situazione, sarebbero state investite da una terza auto che era in arrivo da dietro. I due feriti sono stati subito soccorsi e trasportati in ospedale per le cure mediche del caso e per ulteriori accertamenti. Secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.

Le indagini della Polizia Stradale: al vaglio le telecamere

Sulla Tangenziale, tuttavia, a seguito del sinistro, si sono registrate lunghe code. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi del caso. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il percorso, per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.