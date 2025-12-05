Tangenziale Napoli, auto si schianta e si ribalta nel tunnel di Capodimonte: un ferito grave, 7 km di code

Auto si schianta e si ribalta nella Galleria di Capodimonte della Tangenziale di Napoli, in direzione Fuorigrotta, poco dopo il km 16. Il conducente resta gravemente ferito, trasportato in codice rosso con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro in ospedale, è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, attorno alle 17,30. A seguito del sinistro si sono formati circa 7 chilometri di coda.

Incidente nel tunnel di Capodimonte

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli ausiliari del traffico di Tangenziale di Napoli, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'incidente sia stato legato ad un improvviso rallentamento della circolazione, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente avrebbe perso il controllo della propria vettura per cercare di evitare l'impatto con quella che lo precedeva, ma nella manovra si sarebbe scontrato con un terzo veicolo che era al suo fianco. L'impatto è stato molto violento. L'auto ha perso il controllo ed ha finito la sua corsa rovesciata sull'asfalto.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'ingresso della galleria Capodimonte est della tangenziale di Napoli. Il ferito è stato subito soccorso ed estratto dall'abitacolo dell'auto. Quindi, dopo aver ricevuto le prime cure mediche ed essere stato stabilizzato dal personale sanitario dell'ambulanza, è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale, per eventuali ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono giudicate serie, ma non rischierebbe la vita.

A causa del blocco del traffico, si è prodotta una coda di oltre 7 km. Sono in corso le operazioni di rimozione dei veicolo non più marciante. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze. Acquisiti anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza.