video suggerito

Tangenziale di Napoli riaperta dopo la caduta massi: transenne e controlli sul costone a Pozzuoli La Tangenziale di Napoli ieri chiusa tra via Campana e Arco Felice verso Pozzuoli per una frana ha riaperto con due corsie. Il macigno crollato è stato bloccato dalla rete metallica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Riaperta a due corsie la Tangenziale di Napoli, tra Pozzuoli via Campana-Cuma, dopo il crollo di un grosso masso avvenuto nella giornata di ieri, domenica 4 agosto 2024, all'altezza del km 2,700, direzione ovest verso Pozzuoli, prima della galleria paramassi.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Napoli, ieri pomeriggio, sono prontamente intervenuti, sotto il coordinamento del Comandante Michele Mazzaro, insieme ai tecnici di Tangenziale, ed hanno provveduto a transennare l'area e a chiudere il tratto interessato momentaneamente. In serata la riapertura parziale, mentre resta transennata la corsia di destra. Oggi i controlli sul costone di roccia continueranno con l'intervento dei tecnici geologi.

Foto Fanpage.it

Tangenziale riaperta con due corsie

Ieri sera la Tangenziale, nel tratto interessato dal crollo di Pozzuoli-via Campana-Cuma, ha riaperto con due corsie, su disposizione della Società Tangenziale dopo aver effettuato alcune verifiche. Stamane, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, dovrebbero essere eseguita la verifica con il Genio civile della Regione Campania.

Leggi anche Tangenziale di Napoli, tutte le chiusure di agosto 2024 e i percorsi alternativi

Il macigno crollato frenato dalla rete metallica

La frana per fortuna non ha provocato danni o feriti. Il distacco è avvenuto in una zona dove il costone di roggia era già stato messo in sicurezza. La caduta del macigno è stata frenata e bloccata dalla presenza della rete metallica. Il masso, quindi, è rimasto imbrigliato, senza cadere sulla carreggiata, evitando ulteriori e peggiori conseguenze. La strada è stata inizialmente ristretta, poi chiusa temporaneamente cn uscita obbligatoria a Pozzuoli via Campana, per procedere al sondaggio geologico.

Foto Fanpage.it