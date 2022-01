Tamponi gratuiti per fine quarantena dopo contatto con positivo, chi può farli e dove in Campania In Campania si potranno fare i tamponi rapidi di fine quarantena per il Covid gratis presso i medici di famiglia: è ufficiale.

La Regione Campania ha autorizzato i medici di medicina generale ad eseguire i tamponi rapidi anti-Covid19 gratis di fine quarantena ai pazienti. Si tratta dei test antigenici di nuova generazione per diagnosticare l'eventuale positività al Coronavirus che finora si potevano fare presso le Asl, oppure, a pagamento, presso i laboratori privati o in farmacia al costo calmierato di 15 euro. Adesso, invece, sarà possibile farli gratuitamente anche nell'ambulatorio del medico di famiglia, che deciderà di aderire all'iniziativa.

Chi può fare i tamponi gratis in Campania

Ma chi potrà beneficiare dei tamponi gratis di fine quarantena dal medico di base? Il tampone gratuito che sarà eseguito dal medico di base è il tampone liberatorio rivolto a tutti i cittadini della Campania che sono stati contatto stretto di un positivo al Covid19 e sono quindi obbligati a fare un test molecolare o un test antigenico al termine della quarantena.

Per i contatti stretti non vaccinati o con ciclo vaccinale non completato la quarantena è di 10 giorni al termine dei quali bisogna fare test molecolare o antigenico.

Per i soggetti con ciclo vaccinale completato da più di 120 giorni o soggetti con green pass valido se sintomatici la quarantena è di 5 giorni, al termine bisogna fare test molecolare o antigenico.

Chi non ha diritto al tampone gratis

Non sono sottoposti a quarantena, e quindi non devono fare il test molecolare o antigenico, i soggetti con terza dose booster, o con ciclo vaccinale completato o guariti dal Covid nei 120 giorni precedenti. Questi ultimi possono uscire dall'autosorveglianza senza fare il tampone. Saranno chiamati a fare i tamponi solo nel caso della comparsa di sintomi al 5 giorno successivo dall'ultimo contatto stretto, ma in ogni caso non saranno sottoposti a quarantena, perché in caso di positività andranno in isolamento, e quindi non potranno beneficiare dei tamponi gratuiti dai medici di famiglia che sono solo di fine quarantena. Il tampone di fine quarantena, infatti, è diverso dal tampone di fine isolamento. Quest'ultimo riguarda, invece, il paziente positivo che è stato isolato a casa e che è in attesa invece del certificato di fine isolamento che viene rilasciato dall'Asl.

Quale tampone viene somministrato

I medici di famiglia eseguiranno i test antigenici rapidi diagnostici di nuova generazione per il Covid19 ai pazienti, si tratta dei cosiddetti tamponi rapidi, che danno i risultati in pochi minuti. Con Delibera dell’8 gennaio 2022, la Regione Campania si è allineata alle decisioni del Governo circa il riconoscimento del tampone antigenico quale strumento diagnostico, sia in entrata che in uscita dall’isolamento, e per tutti i fini previsti dalla vigente normativa. I medici di famiglia faranno i tamponi rapidi nei loro studi, con modalità che decideranno autonomamente, e saranno pagati dalle Asl.

Dove fare il tampone di fine quarantena, la lista dei medici di base

Quando partirà il servizio dei tamponi rapidi gratuiti dal medico di base? Dopo l'autorizzazione della Regione, arrivata nell'incontro di martedì 25 gennaio 2022, i prossimi passi prevedono accordi con le singole Asl del territorio. I medici potranno aderire poi all'accordo volontariamente. I pazienti per avere il tampone potranno telefonare al proprio medico di base per le prenotazioni. Nel caso quest'ultimo non dovesse aderire all'iniziativa, ci si potrà recare da un altro medico. La lista con i medici di famiglia disponibili, secondo quanto riferito da fonti dell'Unità di Crisi, sarà pubblicata sui siti delle Asl.