Fine quarantena per positivi Covid, quale tampone fare per uscire dall’isolamento Come funziona la fine della quarantena e dell’isolamento per chi è risultato positivo al Covid-19? Le nuove regole cambiano a seconda che si tratti di sintomatici o asintomatici ma in ogni caso è necessario di un tampone, antigenico o molecolare, con esito negativo per poter uscire da casa.

A cura di Ida Artiaco

Dal 31 dicembre scorso sono in vigore le nuove regole su quarantena e isolamento per effetto del decreto firmato durante le Festività dal premier Mario Draghi. Nelle Faq del Governo, è specificato che per quarantena si intende la misura destinata ai contatti stretti di un positivo, mentre l'isolamento è destinato alle persone affette da Covid, che vengono separate da quelle sane per impedire la diffusione dell’infezione "durante il periodo di trasmissibilità". La durata di questo provvedimento cambia a seconda che si tratti di sintomatici o asintomatici. Alla fine di questo periodo, è necessario sottoporsi a tampone antigenico o molecolare per poter certificare la guarigione, necessaria anche per ottenere nuovamente il Green pass. Ma cosa succede, precisamente, a chi è sottoposto a queste misure? Ecco, di seguito, una breve guida.

Tampone rapido o molecolare per uscire dall'isolamento

Per uscire dall'isolamento serve il risultato negativo di un tampone antigenico o molecolare. Vanno bene entrambi. Per chi è positivo sintomatico l'isolamento dura minimo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, al termine dei quali, trascorsi tre giorni senza sintomi, bisogna sottoporsi al test. Per chi è asintomatico invece le cose cambiano a seconda delle dosi di vaccino ricevute: per chi non ha ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da 120 giorni o meno valgono gli stessi 10 giorni di isolamento previsti per i sintomatici (sempre con test antigenico o molecolare negativo in uscita), ma a partire dalla data in cui ci si è sottoposti al tampone con esito positivo; per chi ha ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) da 120 giorni o meno la durata dell’isolamento è stata portata da 10 a 7 giorni dal tampone positivo (anche in questo caso con obbligo di effettuare un test antigenico o molecolare negativo finale).

Si può uscire di casa dopo un tampone negativo?

Qualora i tamponi, antigenici o molecolari, diano esito negativo si può uscire di casa al termine del periodo stabilito per sintomatici e asintomatici. In tutti i casi, se il tampone finale continua a risultare positivo si può comunque uscire dall’isolamento dopo 21 giorni, ma solo se che nell’ultima settimana non si siano verificati sintomi.

Chi certifica la fine della quarantena per i positivi

Dopo il Covid e il risultato negativo di un tampone antigenico o molecolare è la stessa struttura sanitaria a inviare l’esito alla piattaforma nazionale. Il medico di base emette il certificato di guarigione, che annulla automaticamente il blocco al Green pass sulla stessa piattaforma. Dopo questa procedura si può scaricare il nuovo certificato verde.