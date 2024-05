Tamponamento tra 4 auto e uno scooter a Napoli, il motorino resta schiacciato: grave una 33enne

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 maggio, a Napoli: un maxi tamponamento, che ha coinvolto quattro automobili e uno scooter, si è verificato all'angolo tra via Arenaccia e via Colonnello Lahalle. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti del mezzo a due ruote, una donna di 33 anni e suo padre, un uomo di 72 anni: la donna è stata ricoverata in codice rosso, in prognosi riservata, all'ospedale Cardarelli, mentre suo padre è stato trattenuto in osservazione, ma non avrebbe riportato gravi conseguenze.

L'incidente si è verificato intorno alle 16.30: in via Arenaccia le automobili erano incolonnate nel traffico quando una Toyota Yaris ha tamponato un'auto che lo precedeva; a sua volta, la vettura ha tamponato lo scooter con a bordo padre e figlia, che è rimasto schiacciato tra quest'auto e quella che lo precedeva, che a sua volta ha tamponato il veicolo davanti.

L'uomo che ha causato il tamponamento è scappato ma è stato identificato

Il conducente del veicolo che ha causato l'incidente è venuto alle mani con il conducente delle altre automobili coinvolte e poi è scappato, senza prestare soccorso alla 33enne e al 72enne, rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal comandante Joselito Orlando, che hanno effettuato i rilievi necessari a determinare la dinamica dell'incidente e hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile del tamponamento a catena.

L'uomo, un 43enne napoletano, è stato dunque rintracciato presso la sua abitazione ed è stato accompagnato presso gli uffici dell'Infortunistica Stradale, per le procedure di identificazione e per essere sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue al momento dell'incidente. Il 43enne sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni e omissione di soccorso.