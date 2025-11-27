napoli
Tampona un’auto sulla Tangenziale di Napoli, poi investe la passeggera e scappa: denunciato, era senza assicurazione

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dalla Polizia Stradale. L’uomo, dopo aver tamponato un’altra auto sulla Tangenziale di Napoli, ha tamponato la passeggera dell’altra vettura che stava constatando il danno ed è fuggito senza prestarle soccorso.
Il casello di Agnano, dove si è verificato l’incidente
Ha tamponato un'altra automobile sulla Tangenziale di Napoli e, vistosi scoperto senza assicurazione, è fuggito via, investendo la passeggera dell'altra vettura: per questo, un uomo napoletano di 49 anni è stato rintracciato e denunciato per omissione di soccorso dalla Polizia Stradale. I fatti contestati al 49enne sono avvenuti lo scorso 16 novembre quando l'uomo, alla guida della propria auto, ha tamponato un altro veicolo in una corsia del casello posto all'altezza dell'uscita di Agnano, sulla Tangenziale.

Così, dopo l'impatto, il 49enne e il conducente dell'altra vettura si sono fermati per scambiarsi i dati e compilare il CID: è stato a quel punto che l'autista del veicolo tamponato ha scoperto che il 49enne era sprovvisto della copertura assicurativa. L'uomo, allora, ha provato ad offrire alla vittima un risarcimento economico e, al suo rifiuto, è salito nuovamente in auto e si è dato alla fuga, investendo la passeggera dell'altra vettura, senza prestarle soccorso; la donna ha avuto bisogno delle cure mediche presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo per le ferite riportate.

Il 49enne identificato grazie alle telecamere della Tangenziale

Dopo l'incidente e il conseguente investimento, sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione Autostradale di Fuorigrotta della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti necessari per identificare il pirata della strada. I poliziotti si sono avvalsi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate sulla Tangenziale di Napoli, grazie alle quali sono riusciti a ricostruire la dinamica dell'incidente e a pervenire all'identità del 49enne: l'uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria; gli agent gli hanno contestato anche una sanzione per la mancanza della copertura assicurativa e gli hanno decurtato 15 punti dalla patente di guida.

