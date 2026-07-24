Take away trasformato in un vero ristorante a Sorrento: cattive condizioni igieniche, sequestrati 30 chili di cibo

L’attività è stata sospesa poiché non era autorizzata a somministrare alimenti e bevande in loco, ma soltanto per l’asporto.

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Negli ultimi giorni, complice anche il massiccio afflusso di turisti, a Sorrento i carabinieri della locale stazione, unitamente a quelli del Nas di Napoli, stanno controllando a tappeti bar e ristoranti. Proprio nell'ambito dei controlli, i militari dell'Arma hanno ispezionato un'attività ubicata proprio nel cuore di Sorrento, rilevando gravi carenze igienico-strutturali che hanno portato all'immediata sospensione dell'attività e a sanzioni per "Attività di somministrazione non autorizzata".

I carabinieri hanno infatti scoperto che il locale commerciale era autorizzato soltanto per il take away, ovvero per l'asporto, ma in realtà era stato trasformato in un vero e proprio ristorante, con tanto di tavoli e di servizio. Nel corso del controllo, inoltre, i militari dell'Arma hanno riscontrato la presenza di 30 chili di prodotti alimentari igienicamente non conformi, per i quali è stato disposto il divieto di "immissione in commercio". Al termine dell'attività ispettiva, infine, per il titolare dell'attività commerciale sono state elevate sanzioni per un ammontare totale di 7mila euro.

I controlli dei carabinieri, volti a proteggere la salute e a garantire la sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti provenienti da tutto il mondo che affollano la Penisola Sorrentina, proseguiranno anche nei prossimi giorni.