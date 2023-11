Taglia il braccialetto elettronico ed evade per aggredire ancora la ex: 42enne arrestato a Gragnano La donna si trovava in una casa protetta, dove era stata collocata proprio per sfuggire alle violenze dell’ex marito, già ai domiciliari per maltrattamenti.

A cura di Valerio Papadia

Il braccialetto elettronico tagliato dal 42enne

Agli arresti domiciliari per i maltrattamenti perpetrati ai danni dell'ex moglie, non ha esitato a tagliare il braccialetto elettronico utilizzato per controllare i suoi movimenti e per raggiugere la donna, che voleva incontrare a tutti i costi, nonostante lei fosse ospitata in una casa protetta proprio per sfuggire ai ripetuti maltrattamenti. Per questo, a Gragnano, nella provincia di Napoli, un uomo di 42 anni originario di Pompei è stato arrestato dai carabinieri.

L'uomo, come detto, era stato sottoposto agli arresti domiciliari proprio come misura cautelare per evitare che potesse muovere ancora violenza contro l'ex moglie; inoltre, pochi giorni fa, gli era stato applicato un braccialetto elettronico per controllarne movimenti e scongiurare una eventuale fuga. Il deterrente non è bastato, dal momento che il 42enne ha tagliato il cinturino del braccialetto e si è diretto alla volta della casa protetta in cui si trova l'ex moglie, intenzionato a vedere la donna a tutti i costi.

La manomissione del braccialetto elettronico, però, ha allertato immediatamente i carabinieri, che sono arrivati sul posto prima che il 42enne potesse fare ancora del male all'ex moglie. Ai carabinieri, sperando di evitare il riconoscimento, l'uomo ha fornito false generalità, ma non è servito a nulla: il 42enne è stato arrestato per evasione e falsa attestazione sulla propria identità; è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.